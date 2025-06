Inter a due facce col Monterrey | sprazzi di futuro ma alcuni difetti restano

L’Inter apre il Mondiale per Club con un pareggio che porta luci e ombre: tra sprazzi di speranza e difetti ancora irrisolti, i nerazzurri mostrano un carattere in evoluzione. La partita contro il Monterrey rivela sia i progressi che le criticità, lasciando intravedere un futuro promettente ma ancora da rafforzare. Ora, il vero banco di prova sarà affrontare le sfide future con determinazione e concentrazione, per trasformare le potenzialità in risultati concreti.

L’Inter inizia il Mondiale per Club con un pareggio contro il Monterrey. Una partita che si lascia dietro alcuni strascichi della passata stagione con qualche nuovo spunto in vista della prossima. DISATTENZIONE E REAZIONE – L’Inter debutta pareggiando 1-1 contro la squadra messicana del Monterrey. L’Inizio, in generale, non è dei migliori se consideriamo anche che il primo gol preso nella competizione avviene da calcio d’angolo ed è siglato da un certo Sergio Ramos. Questo denota una disattenzione da parte del reparto difensivo importante, poiché è stata subita una rete non solo da palla inattiva ma anche dall’unico calciatore che doveva essere marcato stretto e a uomo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter a due facce col Monterrey: sprazzi di futuro, ma alcuni difetti restano

