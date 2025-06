Inter 1-1 col Monterrey Chivu | Il gol di Sergio Ramos? Lo avremmo preso anche difendendo a uomo

Il Mondiale per Club dell’Inter inizia con qualche riga di ombra, fermandosi sul pareggio 1-1 contro il Monterrey. Nonostante l’avvio difficile e l’autorevole rete di Sergio Ramos, i nerazzurri hanno dimostrato carattere, rispondendo prontamente con un gol di Lautaro Martinez su una bella azione di squadra. La sfida si annuncia avvincente: ora, testa alla prossima partita, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Non inizia sotto una buona stella il Mondiale per Club dell’ Inter, con i nerazzurri che – di fatto – steccano la prima. Solo 1-1 con il Monterrey, formazione sicuramente alla portata di Lautaro e compagni. E invece sono proprio i messicani a passare in vantaggio con l’eterno Sergio Ramos di testa su cui non è impeccabile Sommer. Il pareggio arriva poco dopo, nel primo tempo, con Lautaro Martinez. Il gol nasce su un bello schema su punizione: eluso il fuorigioco, assist di Carlos Augusto. Nel secondo tempo gli uomini di Chivu mantengono solo una sterile supremazia che non si concretizza. Ecco le parole di Chivu a Dazn: del caso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it