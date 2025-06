Integrare Kyiv nei quadri di sicurezza europei converrebbe pure a noi

Integrare Kyiv nei quadri di sicurezza europei non solo rafforzerebbe la stabilità continentale, ma rappresenterebbe anche un passo strategico per la nostra sicurezza. In un clima globale complesso, è fondamentale valutare con lungimiranza ogni possibile mossa. La domanda che ci poniamo è: quanto manca ancora per una soluzione condivisa e duratura? Solo così potremo sperare in un futuro più stabile e pacifico, lasciando alle spalle le ombre del passato.

Al direttore - Quanto manca, secondo lei, al "No al genocidio. degli ayatollah"? Giuliano Cazzola Ayatollah-tà-tà. Al direttore - Proporre Putin mediatore di pace è come proporre Dracula presidente dell'Avis. Ricordo, per inciso, che nel romanzo di Bram Stoker il tetro vampiro si ispira alla figura di un principe che ha proprio lo stesso nome del tiranno del Cremlino. Un giorno saranno gli psichiatri, più che gli storici, a spiegarci la subalternità di Donald il "Taco" (che sta per codardo) a Vlad lo "Zar" (che sta per leader forte e autoritario). In ogni caso, ormai è certo: Trump ha abbandonato l'Ucraina al suo destino.

