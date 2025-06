Insulti e pietre contro don Coluccia | nuova aggressione al Quarticciolo

L'ombra della violenza torna a sovrapporsi alla periferia di Roma, questa volta nel Quarticciolo. Don Antonio Coluccia, figura simbolo di speranza e coraggio nella lotta contro l'illegalità, è stato nuovamente oggetto di insulti e pietre. Un gesto che non è solo un attacco personale, ma un chiaro segnale di come la sfida per la legalità sia ancora lunga e urgente. La sua testimonianza è un faro che merita di essere ascoltato e difeso.

Tornata l'ombra della violenza nella periferia di Roma. Questa volta al Quarticciolo, dove nel pomeriggio di ieri, 18 giugno, Don Antonio Coluccia è stato nuovamente vittima di un'aggressione. Pietre e insulti hanno accolto il sacerdote mentre, come da tempo fa in diverse aree della Capitale, stava portando avanti la sua missione di testimonianza e lotta contro l'illegalità e le piazze di spaccio. Un'aggressione che ha subito suscitato l'indignazione della politica e della società civile. A intervenire con parole forti è stato il senatore Marco Scurria, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, che ha espresso la sua solidarietà al sacerdote: «Don Coluccia è stato colpito con pietre e offeso verbalmente mentre cercava, come fa ogni giorno, di strappare i ragazzi alla delinquenza, parlando con i residenti, portando la sua presenza nei luoghi dove lo Stato spesso arriva in ritardo». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Insulti e pietre contro don Coluccia: nuova aggressione al Quarticciolo

