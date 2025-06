Insieme al Parco delle Chiocciole | una domenica per crescere donare e divertirsi

Vieni a vivere una domenica speciale al Parco delle Chiocciole, dove crescita, solidarietà e divertimento si uniscono in un’atmosfera di gioia condivisa. Domenica 22 giugno 2025, dalle 10:30 alle 14:30, in via Paolo Borsellino a Casalnuovo di Napoli, l’evento “Insieme al Parco” promosso dall’I.C. De Curtis – Ragazzi d’Europa e Lions trasformerà il parco in un crocevia di sorrisi e solidarietà. Un’occasione perfetta per crescere, donare e divertirsi insieme!

Domenica 22 giugno 2025, dalle ore 10:30 alle 14:30, il Parco delle Chiocciole, sito in via Paolo Borsellino a Casalnuovo di Napoli si trasformerà in un luogo di festa, solidarietà e comunità grazie all'evento "Insieme al Parco", organizzato dall'I.C. De Curtis – Ragazzi d'Europa insieme al Lions.

