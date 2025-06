Inseguito nudo dai poliziotti poi il pestaggio | il caso shock dal Cpr di Gradisca La denuncia sul centro migranti e il rischio scabbia – I video

Un’immagine scioccante emerge dal Centro di Gradisca, dove un uomo in stato di vulnerabilità viene inseguito dai poliziotti e vittima di un presunto pestaggio. Le immagini, filtrate e accompagnate da suoni forti e grida disperate, sollevano gravi interrogativi sulla gestione dei diritti umani e sulle condizioni all’interno del centro migranti. Un episodio che ha acceso il dibattito pubblico, portando alla luce rischi e negligenze che non possiamo più ignorare.

Un uomo che corre, solo l'intimo addosso, dietro di lui degli agenti in tenuta antisommossa lo rincorrono. Quando lo raggiungono lo strattonano e lo portano in una stanza vicina. Non si vede cosa succede, lo si intuisce. Anche grazie ai rumori, forti, metallici. E poi le grida di qualcuno, presumibilmente colui che gira il video: «No, no». È la scena, terribile, che mostra un video filtrato dall'interno del Centro per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo e pubblicato dalla rete No Cpr. In un altro filmato si vede il prosieguo di quella scena: lo stesso uomo riverso a terra, il viso e il capo insanguinati.