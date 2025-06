Inps | più badanti che colfper 1ma volta

Nel 2024, i lavoratori domestici iscritti all'Inps sono diminuiti per il terzo anno consecutivo, attestandosi a 817.403 unità . La predominanza dei badanti, con oltre il 50% del settore, supera per la prima volta le colf, influenzata dall’invecchiamento della popolazione e da mutate esigenze sociali. Un dato che riflette un cambiamento nel panorama lavorativo domestico e solleva nuove sfide per il futuro.

11.00 Nel 2024 i lavoratori domestici con almeno un contributo versato all'Inps sono stati 817.403, in calo per il terzo anno consecutivo (-3% rispetto al 2023), dopo la forte regolarizzazione registrata con la pandemia. Lo afferma l'Inps. Nel 2024 la quota della tipologia di lavoro "badanti" è stata del 50,5% superando per la prima volta la quota "colf" (49,5%), dato legato all'invecchiamento della popolazione. Tra i lavoratori domestici il 44,3% ha più di 55 anni, il 25,7% supera i 60. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

