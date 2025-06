Innovazione nelle fiere Premio internazionale a Ieg

L'innovazione al centro del mondo delle fiere: Italian Exhibition Group brilla ancora una volta, aggiudicandosi il prestigioso Ufi Digital Innovation Award 2025. Questo riconoscimento internazionale, promosso da Ufi - The Global Association of the Exhibition Industry, premia i progetti più innovativi nel settore fieristico, rafforzando il ruolo di IEG come pioniere nel settore. Un risultato che testimonia l’impegno costante verso la trasformazione digitale e l’eccellenza europea, consolidando la leadership di IEG a livello globale.

Un premio per Italian Exhibition Group. La società alla quale fanno capo le Fiere di Rimini e Vicenza si è aggiudicata l'Ufi Digital Innovation Award 2025, il riconoscimento internazionale promosso da Ufi-The Global Association of the Exhibition Industry, che conta 900 associati del sistema fieristico mondiale. Ufi, l'associazione mondiale che raggruppa gli organizzatori di fiere, ogni anno premia i progetti più innovativi del settore espositivo a livello globale, dalle risorse umane all'innovazione digitale, dal marketing allo sviluppo sostenibile. Nella categoria 'Digital Innovation' il tema dell'Award 2025 era 'Guidare il cambiamento attraverso l'innovazione digitale'.

