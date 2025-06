Innovazione e persistenza prevalgono sulla burocrazia | il successo dei moduli salva-spiagge

Innovazione e perseveranza hanno trionfato sulla burocrazia, dando vita ai moduli salva spiagge di Brindisi. Un'invenzione fondamentale per proteggere le nostre coste, che ha superato ostacoli amministrativi grazie alla determinazione dell'inventore e all’impegno delle istituzioni regionali. Questa vittoria dimostra come la tenacia possa trasformare idee rivoluzionarie in realtà concrete, aprendo nuovi orizzonti per la tutela ambientale e il benessere delle comunità costiere.

BRINDISI – Un'invenzione cruciale per la salvaguardia delle spiagge, inizialmente frenata da un farraginoso iter burocratico, ha finalmente visto la luce grazie alla persistenza del suo inventore e all'efficienza di alcuni funzionari regionali. L'odierna situazione di successo segna una svolta.

