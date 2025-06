Inghilterra U21 Due gol in discesa contro la Germania nello scontro del Gruppo B

L’Inghilterra U21 si trova ora in una posizione complicata dopo un inizio difficile contro la Germania, con due gol subiti in soli tre minuti. La squadra dei giovani Lions dovrà dimostrare spirito e determinazione per risalire le sorti del match e conquistare una qualificazione che sembra ormai difficile. La partita è ancora aperta: riusciranno i nostri talenti a riscrivere le sorti del gruppo B?

2025-06-18 21:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Inghilterra U21 dovrà produrre un valoroso ritorno contro i vecchi rivali Germania se vogliono avere qualche speranza di avanzare ai quarti di finale del campionato europeo U21 come vincitori del gruppo. I giovani Lions sono rimasti indietro in tre minuti nello scontro del Gruppo B in seguito al buon tocco di Ansgar Knauff e alla fine del passaggio Lukas Ullrich Pinot-Point Lofted. L’obiettivo ha assicurato che la squadra di Lee Carsley e gli attuali detentori del torneo hanno fatto il peggior inizio possibile alla partita in Nitra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

