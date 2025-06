Infortunio Thuram stop in allenamento | è emergenza in attacco per l’Inter di Chivu! Ecco le sue condizioni

L’Inter si trova di fronte a una vera e propria crisi in attacco: dopo il pareggio contro il Monterrey, un nuovo infortunio di Thuram durante l’allenamento negli Stati Uniti rischia di complicare la situazione. Le condizioni del giocatore saranno fondamentali per le prossime sfide di Chivu. Resta aggiornato per scoprire come questa emergenza influenzerà la strategia nerazzurra.

dopo il problema riscontrato oggi. Non arrivano buone notizie dall’allenamento svolto oggi dall’ Inter negli Stati Uniti d’America, dove la squadra di Cristian Chivu si trova per il Mondiale per Club: nuovo infortunio per Marcus Thuram. I nerazzurri, dopo il pareggio per 1 a 1 rimediato ieri notte all’esordio contro il Monterrey si sono messi subito al lavoro per preparare la gara di sabato contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds ma l’attaccante francese ha dovuto alzare bandiera bianca. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Thuram, stop in allenamento: è emergenza in attacco per l’Inter di Chivu! Ecco le sue condizioni

In questa notizia si parla di: inter - allenamento - chivu - thuram

Allenamento Lazio, le novità importanti in vista della gara contro l’Inter. A parte quel fuoriclasse - Lazio si prepara alla sfida cruciale contro l'Inter, un appuntamento determinante per la corsa alla Champions League.

Si prepara all'esordio al Mondiale per Club FIFA l'Inter di Christian Chivu Il nuovo allenatore nerazzurro è alle prese con la prima formazione da schierare, con Thuram e Lautaro Martinez coppia d'attacco La prima sfida sarà contro i messicani del Monter Vai su Facebook

La prima Inter di Chivu con un attacco inedito. Thuram parte dalla panchina. Formazioni ufficiali; Inter, apprensione per Taremi bloccato in Iran. E a Chivu rimane solo la ThuLa...; Chivu: “No alibi, vedrete subito delle novità! Il modulo, Lautaro, Thuram, L. Henrique e Sucic…”.

Inter, si ferma Thuram: problema ai flessori, a rischio per gli Urawa Red Diamonds - L`impatto di Marcus Thuram sull`esordio al Mondiale per Club dell`Inter non è stato sicuramente di quelli da incorniciare. Si legge su msn.com

Inter, le novità introdotte da Chivu al Mondiale per club - Il nuovo allenatore ha fatto vedere diverse cose interessanti, dal centrocampo a due al ruolo del trequartista, dalle marcature a zona sui corner, alla difesa a uomo in altre situazioni ... corriere.it scrive