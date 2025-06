Infortuni Inter non solo Pio Esposito e Thuram | le condizioni di tutti gli altri acciaccati

L'infermeria nerazzurra si è appena tinta di preoccupazione con gli infortuni di Thuram e altri giocatori chiave. Frattesi, Calhanoglu, Dumfries, Bisseck e Zielinski stanno affrontando periodi di recupero, mentre l’attenzione si concentra sull’attacco dell’Inter. La speranza di rivedere Pio Esposito già in campo sabato sera si affaccia all’orizzonte, alimentando l’ottimismo tra i tifosi. In questo scenario incerto, la squadra si prepara a superare nuove sfide.

Infortuni Inter, giorni di intenso lavoro nell'infermeria nerazzurra. Le condizioni di Frattesi, Calhanoglu, Dumfries, Bisseck e Zielinski. Negli ultimi minuti si sta prestando particolare attenzione all'attacco dell' Inter. L'infortunio di Thuram ha destato un'apprensione solo parzialmente colmata dalle notizie incoraggianti su Pio Esposito, che potrebbe tornare in campo già sabato sera nel match contro l' Urawa Red Dragons. La lista degli indisponibili dell'Inter, però, rimane molto lunga e va oltre il solo reparto offensivo. A fare il punto sulla situazione è stato Simone Togna sul suo profilo X.

