Infantino non si è inventato nulla di nuovo per riempire gli stadi per il Mondiale era pratica consueta per i concerti

Infantino non ha inventato nulla di nuovo nel tentativo di riempire gli stadi per i Mondiali, una strategia già collaudata nei concerti. La questione degli stadi per i club ha acceso discussioni, con la FIFA che ha affrontato notevoli difficoltà nel garantire il pieno delle venue. Per ovviare ai biglietti invenduti, sono stati offerti sconti e persino biglietti omaggio, dimostrando come anche i grandi eventi si adattino alle sfide del pubblico. Ma a quanto pare la FIFA,...

Ha fatto discutere e non poco la questione stadi per i Mondiali per club. La Fifa di Infantino ha avuto enormi difficoltà a riempire gli impianti sportivi per le gare. I biglietti invenduti sono stati offerti sotto costo al pubblico, The Athletic ha riportato che sono stati offerti fino a quattro biglietti omaggio per la partita inaugurale con l'acquisto di un biglietto al prezzo ridotto per studenti di 20 dollari. Ma a quanto pare la Fifa, anche questa volta non ha inventato nulla di nuovo. A parlarne è stato Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino con un lungo post social che ha denunciato una pratica tristemente diffusa nel mondo della musica dal vivo: quella dei falsi sold out e dei concerti cancellati all'ultimo momento.

