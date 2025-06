Industria manifatturiera produzione in stallo nel primo trimestre del 2025

L'industria manifatturiera dell'Alto Piemonte affronta un primo trimestre del 2025 in fase di stallo, con segnali di stabilità che interessano tutte le province. I dati della Camera di Commercio rivelano un quadro di produttività invariata e sfide da affrontare per riscoprire la crescita. In questo scenario, analizzare le cause e le opportunità diventa essenziale per rilanciare il settore e aprire nuovi orizzonti di sviluppo.

Nel trimestre gennaio-marzo 2025 la congiuntura industriale ha registrato una fase di stallo nell'Alto Piemonte, con andamenti pressoché omogenei nelle quattro province che compongono quest'area. Secondo i dati comunicati dalla Camera di Commercio, a livello complessivo la produzione evidenzia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Industria manifatturiera, produzione in stallo nel primo trimestre del 2025

In questa notizia si parla di: produzione - stallo - trimestre - industria

Nel primo trimestre del 2025 il Pil italiano è cresciuto dello 0,3% sul trimestre precedente e dello 0,7% nei confronti del 2024. Lo rende noto l'Istat confermando il dato congiunturale e rivendendo leggermente al rialzo quello tendenziale (era +0,6%). La variazi Vai su Facebook

Alto Piemonte, industria in stallo nel primo trimestre (-0,2%); Industria, ottavo trimestre negativo: pesa ancora la frenata tedesca; Industria bresciana ancora con il segno meno (per l’ottavo trimestre consecutivo).

Alto Piemonte, industria in stallo nel primo trimestre (-0,2%) - marzo 2025 la congiuntura industriale ha registrato una fase di stallo nell'Alto Piemonte, con andamenti pressoché omogenei nelle quattro province che compongono quest'area. Riporta ansa.it

Industria manifatturiera, produzione in stallo nel primo trimestre del 2025 - marzo 2025 la congiuntura industriale ha registrato una fase di stallo nell'Alto Piemonte, con andamenti pressoché omogenei nelle quattro province che compongono quest'area. Come scrive novaratoday.it