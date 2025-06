Indonesia erutta il vulcano Lewotobi | in cielo una colonna di cenere di 10 km voli cancellati verso Bali

L’eruzione del vulcano Lewotobi Laki-Laki sull’isola di Flores ha scosso l’intero arcipelago indonesiano, sollevando una colonna di cenere che si staglia fino a 10 km nel cielo. I disagi si fanno sentire: decine di voli per Bali sono stati cancellati e alcune comunità locali sono state evacuate in fretta e furia. La natura ci ricorda la sua potenza, e il rischio rimane alto. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti e come questa emergenza potrebbe evolversi.

#Indonesia, erutta il #vulcano #Lewotobi #LakiLaki : enorme colonna di fumo rossastro si alza in cielo per 10mila metri. Elevato al massimo il livello di #allerta Situato sull'isola turistica di #Flores, nella parte centro-meridionale del Paese, è entrato in

#Indonesia, erutta il #vulcano #Lewotobi #LakiLaki : enorme colonna di fumo rossastro si alza in cielo per 10mila metri. Elevato al massimo il livello di #allerta. Situato sull'isola turistica di #Flores, nella parte centro-meridionale del Paese, è entrato in

