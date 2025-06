Indagini su polizia locale Cisl Fp | Si faccia chiarezza ma solidarietà ai lavoratori

In un clima di crescente attenzione, la Cisl FP chiede chiarezza sulle indagini che coinvolgono la polizia locale, esprimendo al contempo solidarietà ai lavoratori coinvolti. La situazione solleva importanti questioni sulla trasparenza e l'integrità delle forze dell'ordine, richiedendo un impegno condiviso per garantire giustizia e tutela. È fondamentale affrontare insieme questa delicatezza per ristabilire fiducia e rinnovare l’impegno a tutela dei cittadini e del personale in servizio.

Il sindacato Cisl Funzione pubblica è intervenuto con una nota sull'inchiesta della procura che vede coinvolti l'ex assessore alla polizia locale, oggi consigliere comunale di Fratelli d'Italia Sergio Gambino, il comandante Gianluca Giurato e quindici agenti del reparto sicurezza urbana della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Indagini su polizia locale, Cisl Fp: "Si faccia chiarezza ma solidarietà ai lavoratori"

In questa notizia si parla di: polizia - locale - cisl - indagini

Generi alimentari venduti in un ex salone di parrucchieri, blitz della polizia locale - Nei giorni scorsi, la polizia locale di Treviso, insieme ai tecnici del SIAN, ha svelato un'inusuale attività illecita: un ex salone di parrucchieri trasformato in un negozio di generi alimentari.

Muore a 61 anni in una cava a Mantello: indagini in corso sull'incidente #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 Vai su Facebook

Indagini su polizia locale, Cisl Fp: Si faccia chiarezza ma solidarietà ai lavoratori; Inchiesta sulla polizia locale, Cisl Fp: “Si faccia chiarezza sulle responsabilità ma solidarietà al corpo”; Accoltellato in piazza: “Plauso alla polizia locale, ma ora investire in sicurezza e personale”.

Indagini su polizia locale, Cisl Fp: "Si faccia chiarezza ma solidarietà ai lavoratori" - Il sindacato Cisl Funzione pubblica è intervenuto con una nota sull'inchiesta della procura che vede coinvolti l'ex assessore alla polizia locale, oggi consigliere comunale di Fratelli d'Italia Sergio ... Segnala genovatoday.it

Indagine su polizia locale, sindaca Salis annuncia riorganizzazione totale e rilancia "Stop ad approccio repressivo" - La Giunta prende la parola dopo i fatti emersi: "Genova è stanca di finire sulle pagine dei giornali per vicende di questo tipo. telenord.it scrive