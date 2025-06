Indagato professore dell' università di Torino | Risulta presente in ateneo anche quando è a Bari

Un caso che scuote il mondo accademico italiano: il professore dell’Università di Torino, Emilio Nuzzolese, è sotto inchiesta per sospette false dichiarazioni sulla sua presenza in ateneo. Accusato di truffa e falso, si sospetta abbia mentito riguardo alla propria localizzazione, facendo passare il suo studio di Bari come ufficio torinese. La vicenda solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e l’etica nel mondo universitario, lasciando tutti in attesa di conferme e sviluppi.

Avrebbe dichiarato di essere nel suo ufficio di corso Massimo d'Azeglio, a Torino, anche se in realtà si sarebbe trovato a Bari, dove ha uno studio odontoiatrico. Per questi fatti, ancora tutti da confermare, il professore dell'università di Torino Emilio Nuzzolese è indagato per truffa e falso.

