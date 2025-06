incubo sosta altro summit col commercio

Un vertice cruciale tra commercianti e amministrazione comunale si è tenuto ieri a Palazzo del Popolo, segnando un tentativo di avvicinarsi a soluzioni concrete per la sosta e la viabilità nel centro città. Dopo un mese di attese e confronti, il dialogo rimane aperto: ora più che mai, l'obiettivo è trasformare le parole in azioni tangibili per donare nuova vita e mobilità al cuore urbano.

Sosta e viabilità: commercianti del centro e mezza giunta comunale di nuovo faccia a faccia per arrivare a una serie di soluzioni concrete. Le due delegazioni si sono ritrovate ieri a Palazzo del Popolo a distanza di un mese per discutere sulle misure che la politica intende assumere per risolvere uno dei problemi annosi della città. A onor del vero rispetto al confronto di maggio non sono stati fatti importanti passi in avanti. Un vertice interlocutorio in vista di quello più concreto in cui emergeranno le prime, solide soluzioni. Non c’è ancora una data per il terzo round, presumibilmente dovrebbe cadere tra la fine di giugno e la prima decade di luglio: "È stato comunque un incontro costruttivo – spiega Toni Tanfani titolare di Gisa Boutique al Carlino – rispetto al passato non abbiamo più un muro di gomma con l’amministrazione del capoluogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it