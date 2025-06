Incubo a Milano | due donne aggredite e molestate nell’arco di poche ore

Milano questa settimana si è tinta di grigi, con due donne vittime di aggressioni e molestie in poche ore. La città si confronta con una rinnovata preoccupazione, mentre le forze dell'ordine intensificano gli interventi per garantire sicurezza e giustizia. Due episodi distinti nel cuore di Milano: un avvertimento che la tutela delle donne deve restare prioritaria. L'intera comunità si interroga su come prevenire e contrastare simili situazioni, affinché Milano torni ad essere una città sicura per tutti.

Milano, 18 giugno 2025 - Due episodi nel giro di poche ore, due denunce. Nel mirino due donne. Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Locale di Milano sono stati protagonisti di due distinti interventi avvenuti per episodi d i violenza e abusi nei confronti di altrettante donne. Il primo in pieno pomeriggio nel quartiere Figino dove una dipendente di un ristorante della zona è stata avvicinata da un uomo di origini egiziane, che l'ha aggredita stringendole il collo con una mano e molestandola sessualmente. La vittima è riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi nel locale, dove ha contattato la Polizia Locale e sporto denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incubo a Milano: due donne aggredite e molestate nell’arco di poche ore

In questa notizia si parla di: milano - donne - poche - incubo

Morgan critica l’installazione “Orinatoio Morgan” nel bagno donne del Mi Ami Festival di Milano - Durante il Mi Ami Festival di Milano, un'installazione controversa ha attirato l'attenzione nel bagno delle donne: un orinatoio firmato "Morgan".

In contesti di guerra come Gaza, vivere le mestruazioni è un incubo ulteriore: mancano milioni di assorbenti e acqua pulita per lavarsi. Così molte donne sfollate sono costrette a tagliare piccoli pezzi delle tende in cui si riparano, per usarli come sostituti dei pro Vai su Facebook

Incubo a Milano: due donne aggredite e molestate nell’arco di poche ore; Incendio a Milano, donna si lancia dal quarto piano e muore | Il compagno fermato per omicidio volontario; Studentesse del Belgio denunciano aggressioni sessuali a Capodanno a Milano, al via le verifiche.