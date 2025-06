Incontro informativo sul Bando Innovazione Digitale per lo Sviluppo Aziendale e la Digitalizzazione dei Centri Commerciali Naturali

Se sei un imprenditore o un professionista desideroso di guidare la trasformazione digitale dei centri commerciali naturali, non perdere l'occasione di scoprire come il Bando “Innovazione Digitale” possa supportare il tuo sviluppo. Giovedì 26 giugno alle Officine Capodarno di Stia, un incontro dedicato a strategie, opportunità e progetti concreti per innovare e crescere nel panorama commerciale. Preparati a ispirarti e a plasmare il futuro del retail locale!

Arezzo, 18 giugno 2025 – Si terrà in data giovedì 26 giugno ore 18.00 ad Officine Capodarno in Via Vittorio Veneto, 12 a Stia un incontro aperto a imprenditori, rappresentanti dei Centri Commerciali Naturali (CCN), professionisti e stakeholder interessati a presentare progetti di innovazione digitale. Il focus del Bando – finanziato con risorse del Programma FESR Toscana 2021?2027- è il sostegno alla crescita smart, sostenibile e inclusiva delle imprese, attraverso nuove tecnologie e strumenti digitali.

