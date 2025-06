Incontro con gli agenti il Napoli si avvicina al nuovo colpo | Conte può gioire!

Il Napoli si prepara a sorprendere i tifosi con un nuovo grande acquisto, dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. La società azzurra ha già incontrato l’entourage del calciatore, dimostrando tutta la sua determinazione a portare a termine l’affare. Con passi concreti avanti, il club napoletano si avvicina sempre più al colpo che potrebbe fare la differenza in questa sessione di mercato. La suspense è alle stelle: l’attesa sta per finire!

Il Napoli sta muovendo seri passi in avanti per l’acquisto del terzo giocatore di questo mercato dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. Il club ha giĂ incontrato l’entourage del calciatore e fa sul serio per l’acquisto Il calciomercato del Napoli è decisamente movimentato in queste settimane: gli azzurri si stanno adoperando per mettere a segno il terzo colpo dell’estate e ha giĂ incontrato i rappresentanti del giocatore per trovare un accordo sul possibile trasferimento che rinforzerĂ l’organico azzurro. Incontro tra il Napoli e gli agenti di Ndoye: cosa è emerso. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza del Napoli ha incontrato gli agenti di Dan Ndoye, esterno del Bologna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Incontro con gli agenti”, il Napoli si avvicina al nuovo colpo: Conte può gioire!

In questa notizia si parla di: napoli - colpo - incontro - agenti

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Napoli, De Bruyne è vicino: colpo da 21 milioni in due anni. E Juan Jesus lo chiama così ? De Laurentiis è pronto a spingere per aggiudicarsi il pezzo pregiato di questo mercato estivo. Mercoledì è previsto l’incontro con gli agenti: l’offerta prevede un bonus Vai su Facebook

Fabrizio Romano: "IL NAPOLI SPINGE PER DARWIN NUNEZ" Un colpo che il Napoli vuole davvero mettere a segno secondo l'esperto di mercato, che ha parlato anche di contatti con gli agenti #SSCNapoli #DarwinNunez #FabrizioRomano Vai su X

Mercato Napoli, Sportitalia annuncia: incontro in corso con gli agenti di Ndoye; ESCLUSIVA SI Pedullà : “Napoli, incontro con gli agenti di Ndoye”; Mercato Napoli, Sportitalia annuncia: incontro in corso con gli agenti di Ndoye.

Napoli, per Sancho il Manchester United chiede 25 milioni. A breve incontro per Ndoye - Ci sono i presupposti per l'intesa ma la richiesta economica del Manchester United è alta. Riporta sport.sky.it

Napoli, incontro con agenti di Ndoye. Beukema resta in pole per la difesa - Il Napoli sta trattando diversi calciatori in vista della prossima stagione. msn.com scrive