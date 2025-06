Incidente tra uno scooter e una bici | Egidio è morto in ospedale

Un tragico incidente ha sconvolto Monte Isola: Egidio Archini, 58 anni, ha perso la vita in ospedale dopo uno scontro fatale tra il suo scooter e una bicicletta. La sparse notizia ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra sicurezza e pericolo sulle nostre strade. Un dramma che invita alla riflessione sulla prudenza e la prevenzione, fondamentali per evitare altre tragedie come questa.

È morto in ospedale Egidio Archini, 58 anni, residente a Monte Isola. L’uomo era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto domenica 15 giugno in località Siviano, mentre viaggiava in sella al suo motorino. A seguito di uno scontro con un turista in bicicletta, Archini era stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Incidente tra uno scooter e una bici: Egidio è morto in ospedale

