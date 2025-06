Incidente tra un furgone e un T-Max gravissimo un ragazzo di 25 anni

Un grave incidente si è verificato questa mattina in via Keplero a Pero, coinvolgendo un furgone e uno scooter T Max. Un ragazzo di 25 anni ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto e garantire giustizia. La comunità attende con trepidazione aggiornamenti su questo drammatico episodio.

Uno scooterista di 25 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un furgone in via Keplero a Pero (hinterland nord-ovest di Milano) nella mattinata di mercoledì 18 giugno. Le sue condizioni sono gravi: è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda.

