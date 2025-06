Incidente tra autocarro e mezzo pesante | chiusa temporaneamente la SS303

Un incidente tra un autocarro e un mezzo pesante ha causato la chiusura temporanea della strada statale 303 “Del Formicoso” a Frigento, in provincia di Avellino. La circolazione è deviata sulla viabilità comunale mentre le forze dell'ordine e i soccorritori lavorano per ripristinare la normalità. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e alternative di percorso.

A causa di uno scontro frontale tra un autocarro e un mezzo pesante, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 303 "Del Formicoso" al km 13,000, a Frigento, in provincia di Avellino. La circolazione dei mezzi leggeri è momentaneamente indirizzata sulla viabilità comunale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

In questa notizia si parla di: autocarro - mezzo - pesante - chiusa

È ancora chiusa la statale 47 a Levico, dove questa mattina un camion si è ribaltato. In corso le lunghe e difficili operazioni di recupero del mezzo. Il traffico viene deviato in paese. Vai su Facebook

