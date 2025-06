Incidente sull’Aurelia | un camper si ribalta tra Vecchiano e Torre del Lago

Un incidente scuote il tratto tra Vecchiano e Torre del Lago sull’Aurelia: un camper si ribalta dopo uno scontro, provocando feriti e ingorghi nel primo pomeriggio di oggi. Mentre le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, si susseguono dettagli sulle persone coinvolte e sulle ripercussioni sul traffico. La scena testimonia quanto un attimo possa cambiare la giornata, lasciando dietro di sé emozioni e interrogativi.

Vecchiano (Pisa), 18 giugno 2025 – Un camper ribaltato dopo lo scontro con un altro veicolo, due feriti e caos traffico sull’Aurelia tra Vecchiano e Torre del Lago. Accade nel primo pomeriggio di mercoledì 18 giugno. Da capire la dinamica. I due veicoli si sono scontrati e il camper ha perso il controllo, ribaltandosi su un fianco. A bordo sembra ci fossero un paio di persone. Entrambe ferite, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello ma non sono in pericolo di vita. A intervenire, il 118 e i vigili del fuoco dal comando di Pisa. Questi ultimi si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo e quindi della rimozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it