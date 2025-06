Incidente sulla SS90 | tre feriti tra loro una donna incinta

Una serata di paura si è consumata lungo la SS90 a Mirabella Eclano, dove un violento incidente frontale ha coinvolto due auto, lasciando tre feriti, tra cui una donna incinta. La scena, ancora sotto investigazione, ha richiesto l’intervento tempestivo dei Carabinieri e delle ambulanze, evidenziando la fragilità di ogni momento sulla strada. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida e della sicurezza stradale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nella serata di ieri lungo la Strada Statale 90, nel territorio del comune di Mirabella Eclano, dove si è verificato un violento incidente frontale tra due autovetture. A bordo dei mezzi coinvolti due uomini, rispettivamente di 36 e 25 anni, e una donna in stato interessante. Il sinistro è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i sanitari del 118, che hanno provveduto al trasporto dei feriti nei presidi ospedalieri della provincia. Il conducente 25enne è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Moscati” di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it