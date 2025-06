Incidente sulla SS38 camion centra asfaltatrice

Un incidente che ha scosso la Valle, coinvolgendo un camion e un' asfaltatrice in un momento di lavoro intenso. Per fortuna, i dettagli sulle conseguenze rimangono ancora da chiarire, ma l’evento solleva immediatamente questioni sulla sicurezza stradale e la gestione dei cantieri lungo la SS38. Come evolverà questa vicenda e quali misure saranno adottate per prevenire futuri incidenti?

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 giugno, sulla SS38 Variante di Morbegno. Intorno alle 14.15, un autoarticolato, per cause ancora in fase di accertamento, ha centrato una macchina asfaltatrice in azione lungo la corsia sud, quella che da Colico conduce a Sondrio. Come. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Incidente sulla SS38, camion centra asfaltatrice

In questa notizia si parla di: incidente - ss38 - asfaltatrice - camion

Grave incidente sulla SS38, camion centra asfaltatrice - Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla SS38 Variante di Morbegno, quando un camion ha colpito una macchina asfaltatrice in funzione, causando preoccupanti conseguenze.

Grave incidente sulla SS38, camion centra asfaltatrice; Incidente sulla SS38, camion centra asfaltatrice; Grave incidente sulla SS38 camion centra asfaltatrice.

Incidente sulla SS38, camion centra asfaltatrice - Il violento schianto mercoledì pomeriggio in zona Delebio: motrice disintegrata e traffico in tilt sulla direttrice Colico- Lo riporta leccotoday.it

Incidente a Brescia. Operaio di Piove di Sacco investito da un camion in retromarcia mentre stava lavorando: morto sul colpo - che è stato investito da una macchina asfaltatrice mentre era impegnato nei lavori sotto un cavalcavia nel tratto tra Desenzano ... Come scrive ilgazzettino.it