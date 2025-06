Incidente sul lungomare di Francavilla coinvolte due auto

Una mattinata di disagi a Francavilla al Mare, dove un incidente sul lungomare ha causato rallentamenti significativi lungo via Alcione. Coinvolte due auto in sosta, la dinamica è ancora al vaglio delle autorità , ma l’evento ha già impattato sulla viabilità cittadina. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa vicenda che ha coinvolto la comunità locale e ha creato momentanei disagi ai residenti e ai visitatori.

Mattinata di disagi alla viabilità a Francavilla al Mare, dove un incidente stradale ha provocato rallentamenti lungo via Alcione, nel tratto del lungomare. Il sinistro verificatosi oggi, 18 giugno, ha visto il coinvolgimento di due auto in sosta e la dinamica è attualmente al vaglio della.

