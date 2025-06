Incidente sul lavoro a Cesana Torinese | operaio edile caduto da ponteggio è grave in ospedale

Un grave incidente sul lavoro scuote Cesana Torinese: un giovane operaio edile pachistano di soli 20 anni è precipitato da un ponteggio, riportando ferite gravi. L’incidente, avvenuto durante la pausa pranzo nel cantiere di viale IV Novembre, ha richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso, che lo ha condotto d’urgenza al CTO di Torino. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza sui cantieri, un aspetto su cui non si può mai abbassare la guardia.

Un operaio edile pachistano, appena 20enne, è rimasto ferito in modo grave cadendo da un ponteggio all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 18 giugno 2025, nel cantiere di costruzione di una casa in viale IV Novembre a Cesana Torinese. È stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente sul lavoro a Cesana Torinese: operaio edile caduto da ponteggio, è grave in ospedale

In questa notizia si parla di: cesana - torinese - operaio - edile

Incidente sul lavoro a Cesana Torinese: operaio edile caduto da ponteggio, è grave in ospedale; Operaio edile cade dal tetto e muore, tragico incidente sul lavoro a San Sicario; Tragico incidente sul lavoro: morto operaio caduto dal tetto di una casa.

Incidente sul lavoro a Cesana Torinese: operaio edile caduto da ponteggio, è grave in ospedale - Un operaio edile pachistano, appena 20enne, è rimasto ferito in modo grave cadendo da un ponteggio all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 18 giugno 2025, nel cantiere di costruzione di una casa in viale ... torinotoday.it scrive

VALSUSA, INCIDENTE SUL LAVORO: OPERAIO CADE DAL PONTEGGIO, RICOVERATO AL CTO - In un cantiere edile, dove è in corso la realizzazione di alcune nuove case, un operaio è preci ... Come scrive valsusaoggi.it