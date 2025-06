incidente mortale mentre va al lavoro motociclista perde la vita

Una tragica perdita scuote la comunità di Pieve di Cento: Massimiliano Branda, 57enne motociclista, ha perso la vita in un incidente fatale mentre si recava al lavoro. La sua caduta violenta sull’asfalto ha lasciato tutti senza parole, nonostante gli immediati soccorsi. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la nostra vita e l’importanza di garantire maggiori misure di sicurezza sulle strade.

