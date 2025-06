Incidente in tangenziale a Orbassano | scontro tra auto e camioncino traffico congestionato

Un incidente sulla tangenziale di Orbassano ha causato un intasamento del traffico, coinvolgendo un'auto Dacia Sandero e un camioncino. La collisione si è verificata questa mattina poco dopo lo svincolo del Drosso, in direzione nord verso Milano-Aosta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre la viabilità resta fortemente congestionata. La situazione si svela complessa: ecco cosa sappiamo finora e come evitare ulteriori disagi.

Un incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, mercoledì 18 giugno 2025, poco dopo lo svincolo del Drosso in tangenziale sud, in direzione nord Milano-Aosta, sul territorio comunale di Orbassano. Si è trattato dello scontro tra un'auto Dacia Sandero e un camioncino che ha provocato il.

