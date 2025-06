Incidente fra 2 auto una si ribalta e finisce fuori strada Paura per una giovane donna

Un incidente spettacolare a Poppi scuote la comunità: due auto coinvolte in via Falterona, con una si ribalta e finisce in un campo, creando grande paura per una giovane donna rimasta intrappolata. La scena, resa ancora più drammatica dalla presenza di un veicolo elettrico, ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei soccorritori. È un monito sulla sicurezza stradale che ci invita a riflettere sui rischi della strada.

Poppi (Arezzo), 19 giugno 2025 – Incidente stradale fra due auto in via Falterona nel comune di Poppi. Paura per una ragazza che è rimasta intrappolata in una delle macchine coinvolte. L’auto, elettrica, è uscita di strada ribaltandosi in un campo. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Arezzo distaccamento di Bibbiena, che hanno estratto la giovane, immobilizzata all’interno del veicolo. Sul posto anche i soccorritori del 118 e l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato la paziente al Cto di Firenze, a Careggi. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale. Da chiarire la dinamica e le cause dello scontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente fra 2 auto, una si ribalta e finisce fuori strada. Paura per una giovane donna

