Incidente Bologna | muore in moto mentre va al lavoro a San Matteo della Decima

Tragedia questa mattina a San Matteo della Decima, dove un motociclista di 58 anni ha perso la vita in un incidente mortale. L'uomo, residente a Pieve di Cento, si stava recando al lavoro quando, all'alba, il suo viaggio si è interrotto bruscamente all’incrocio tra via Cento e via Marefosca. La dinamica dell’incidente ha sconvolto l'intera comunità , portando alla riflessione sull'importanza della sicurezza sulle strade.

San Matteo della Decima (Bologna), 18 giugno 2025 - È morto sul colpo il motociclista 58enne che, nella mattinata di oggi, a San Matteo della Decima, si è scontrato con un furgoncino. L'uomo, stando a quanto appreso finora, risiedeva a Pieve di Cento e, poco dopo le 7, si era messo in sella alla sua due ruote per raggiungere il posto di lavoro. Neanche venti minuti dopo, però, all'incrocio tra via Cento e via Marefosca, il centauro si è scontrato, nell'intersezione, con un furgoncino. L'impatto è stato devastante: il pievese è stato sbalzato dalla moto ed è atterrato al suolo, a vari metri di distanza dal punto di impatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente Bologna: muore in moto mentre va al lavoro a San Matteo della Decima

In questa notizia si parla di: decima - matteo - bologna - lavoro

Chi era Bruno Ansaloni, l’imprenditore morto oggi nell’incidente a San Matteo della Decima - Oggi, il mondo dell'imprenditoria agricola piange la scomparsa di Bruno Ansaloni, un visionario di 56 anni, vittima di un tragico incidente stradale.

La tragedia a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna. La vittima è Bruno Ansaloni. La moglie è ricoverata all’ospedale Maggiore. I tre a bordo della Bmw che è scappata sono stati fermati, il conducente, 22 anni, è accusato di omicidio stradale Vai su Facebook

Incidente Bologna: muore in moto mentre va al lavoro a San Matteo della Decima; Incidente tra Decima e Cento, morto un motociclista; Carnevale Persicetano 2025: sfilate dei carri, spilli, maschere e premiazioni.

Incidente Bologna: muore in moto mentre va al lavoro a San Matteo della Decima - Il motociclista di 58 anni, di Pieve di Cento, si è scontrato con un furgoncino all’incrocio tra via Cento e via Marefosca, per cause in corso di accertamento. msn.com scrive

La Cremonese batte 3-2 lo Spezia e torna in serie A dopo 2 anni - La tragedia a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna. Da msn.com