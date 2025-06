Incidente a Trabia bimbo di 7 anni investito da un furgone | ricoverato in coma farmacologico

Un grave incidente a Trabia scuote la comunità: un bambino di 7 anni è stato investito da un furgone e si trova ora in coma farmacologico. Soccorso tempestivamente, il piccolo è stato trasferito d’urgenza nel reparto di Rianimazione del Di Cristina, dove medici e familiari sperano in un miracolo. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e l’importanza di prevenire tragedie simili. Restate con noi per aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Un bambino di 7 anni è stato ricoverato in gravi condizioni a causa di un incidente avvenuto questa mattina in via Panturro, a Trabia. Il piccolo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato nell'ospedale di Termini Imerese prima di essere trasferito nel reparto di Rianimazione del Di Cristina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Incidente a Trabia, bimbo di 7 anni investito da un furgone: ricoverato in coma farmacologico

In questa notizia si parla di: incidente - trabia - anni - ricoverato

Incidente a Trabia, bimbo di 7 anni investito da un furgone: ricoverato in coma farmacologico; Bambino di sette anni gravissimo dopo essere stato investito a Trabia; Incidente sulla A-19 Palermo-Catania: due feriti tra Trabia e Termini.

Incidente a Trabia, bimbo di 7 anni investito da un furgone: ricoverato in coma farmacologico - Dopo una prima tappa al pronto soccorso di Termini è stato trasferito nella Rianimazione del Di Cristin ... Si legge su palermotoday.it

Incidente sulla statale 113 a Trabia: ragazza 19enne in coma - La giovane era a bordo di una Fiat Panda con altre due ragazze, di 27 e 15 anni ... Lo riporta tg24.sky.it