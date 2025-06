Incidente a Torino | bus si schianta contro una cancellata tre passeggeri feriti

Un brusco incidente ha scosso Torino nella serata di ieri, quando un bus della linea 43 si è schiantato contro una cancellata all’incrocio tra via Vigliani e via Formiggini. Tre passeggeri sono rimasti lievemente feriti e trasportati in ospedale. La scena, ancora sotto shock, ha messo in risalto l’importanza della sicurezza sui mezzi pubblici. Ecco cosa è successo e quali sono le prime indiscrezioni sull’accaduto...

Un bus della linea 43 che viaggiava in direzione di Moncalieri si è schiantato contro una cancellata nella prima serata di ieri, martedì 17 giugno 2025, all'incrocio tra via Vigliani e via Formiggini a Torino. Tre passeggeri sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati trasportati in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente a Torino: bus si schianta contro una cancellata, tre passeggeri feriti

