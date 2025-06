Incidente a Santa Margherita camion tampona un' auto e sversa il carico di terra in strada e su una moto

Un incidente a Santa Margherita, dove un camion ha tamponato un'auto vicino al lungomare, rischiava di avere conseguenze ben più gravi. La brusca frenata e il cedimento del rimorchio hanno disperso terra sulla strada e su una moto, creando un potenziale pericolo imminente. Fortunatamente, grazie alla prontezza degli automobilisti e alle autorità intervenute, si sono evitati danni maggiori. La sicurezza stradale resta prioritaria: ecco cosa è successo e cosa bisogna imparare dall’accaduto.

Poteva avere conseguenze più gravi l'incidente che si è verificato questo pomeriggio a Santa Margherita. Un tir ha tamponato un'auto nei pressi del lungomare, l'impatto e la brusca frenata ha provocato il cedimento del rimorchio che ha riversato in strada il carico di terra trasportato.

In questa notizia si parla di: incidente - santa - margherita - auto

