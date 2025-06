Incidente a Santa Margherita camion tampona un' auto e sversa il carico di terra in strada e su una moto

L'incidente di oggi a Santa Margherita avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite serie. Un tir, tamponando un'auto vicino al lungomare, ha causato il crollo del rimorchio e la dispersione di terra sulla carreggiata e su una moto che transitava nelle vicinanze. I detriti hanno reso la strada pericolosa, richiedendo interventi immediati di pulizia e messa in sicurezza.

Poteva avere conseguenze più gravi l'incidente che si è verificato questo pomeriggio a Santa Margherita. Un tir ha tamponato un'auto nei pressi del lungomare, l'impatto e la brusca frenata ha provocato il cedimento del rimorchio che ha riversato in strada il carico di terra trasportato. I detriti.

