Incidente a Pero violento scontro tra auto e moto | grave motociclista di 25 anni

Un violento scontro tra un’auto e una moto a Pero scuote la comunità locale: il motociclista di 25 anni è gravemente ferito e ricoverato in ospedale. L’incidente, avvenuto questa mattina poco dopo le otto e trenta sulla via Keplero, sta facendo emergere interrogativi e preoccupazioni sulla sicurezza stradale. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause dell’incidente e garantire che episodi come questo non si ripetano.

Pero (Milano), 18 giugno 2025 – Un motociclista di 25 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa mattina a Pero. È successo pochi minuti dopo le otto e trenta. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, il centauro in sella alla sua moto stava percorrendo la via Keplero quando si è scontrato con un furgoncino. Incidente moto auto Pero - per redazione Milano metropoli - foto SpfAnsa L'impatto è stato violento, il giovane è sbalzato dalla moto e ha fatto un volo di alcuni metri finendo sull'asfalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Pero, violento scontro tra auto e moto: grave motociclista di 25 anni

In questa notizia si parla di: pero - incidente - moto - motociclista

