Incidente a Forni di Sopra Perde il controllo della moto in curva centauro muore infilzato dal guardrail

Un drammatico incidente scuote Forni di Sopra: un motociclista ha perso il controllo in curva, finendo contro il guardrail e perdendo tragicamente la vita. La strada, teatro di questa tragica fatalità , si tinge di sgomento e richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale. In un attimo, una giornata di routine si trasforma in un ricordo doloroso per tutta la comunità .

UDINE - Grave incidente mortale oggi, mercoledì 18 giugno, intorno alle 14.30 lungo via Nazionale, all?altezza del civico 16, nel comune di Forni di Sopra, in provincia di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente a Forni di Sopra. Perde il controllo della moto in curva, centauro muore infilzato dal guardrail

