Incidente a Favara | 78enne travolta da una Fiat Panda l' anziana è in coma farmacologico

Un tragico incidente a Favara ha coinvolto una pensionata di 78 anni, investita da una Fiat Panda davanti a un supermercato in via Capitano Callea. Gravemente ferita, è ora in coma farmacologico, mentre le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'accaduto per fare luce sulle cause di questa drammatica scena. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima, auspicando in un pronto miglioramento e in una rapida soluzione al caso.

È in coma farmacologico la pensionata settantottenne che è stata investita in via Capitano Callea, davanti ad un noto supermercato, a Favara. L'anziana è stata travolta - secondo quanto è stato ricostruito dai militari dell'Arma della tenenza cittadina - da una Fiat Panda.

