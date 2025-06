Inchiesta sui concerti sold out Zampaglione | Ecco come ci prendono in giro da 30 anni

L'inchiesta sui concerti sold out di Zampaglione mette in luce un sistema malato che da decenni inganna fan e artisti. Tra biglietti a prezzi irrisori e tour cancellati, si nascondono problemi più profondi di una macchina che illude i cantanti di grandi guadagni, spesso a loro discapito. Federico Zampaglione ha deciso di raccontare la sua verità , svelando come funziona realmente questo mondo ingannevole. Ecco come ci prendono in giro da 30 anni.

"Un sistema malato", riferisce la Lucarelli nel corso della sua inchiesta sui concerti "finti sold out". "I biglietti a 10 euro o i tour cancellati sono solo alcune avvisaglie di un problema più vasto. Quello di un sistema che spesso illude i cantanti di guadagnare un sacco di soldi. Indebitandoli“. Federico Zampaglione, facendo parte di questo sistema, ha raccontato la sua verità . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Inchiesta sui concerti sold out, Zampaglione: “Ecco come ci prendono in giro da 30 anni”

Ticket a soli 10 euro per i concerti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli di Elodie, Luché, ma non solo. In una lunghissima sceneggiatura postata su Facebook, Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, ha raccontato alcuni retroscena su un Vai su Facebook

