Inchiesta e dossier su Salis Piciocchi | No a strumentalizzazione politica su disgustosi comportamenti dei singoli

In un momento delicato, Pietro Piciocchi, ex vicesindaco di Salis Piciocchi, sottolinea l'importanza di mantenere la calma e affidarsi alla magistratura, respingendo ogni strumentalizzazione politica. Dopo aver espresso gratitudine alle agenti della polizia locale per il loro impegno, invita a un'analisi obiettiva dei fatti, evitando giudizi affrettati o uso politicizzato di comportamenti individuali. La trasparenza e la responsabilitĂ sono il fondamento di una comunitĂ unita e forte.

Fiducia nel lavoro della magistratura, un ringraziamento alle due agenti della polizia locale che si sono rivolte all'autoritĂ giudiziaria, ma anche "no a strumentalizzazioni politiche sul comportamento dei singoli". Questo in estrema sintesi il pensiero di Pietro Piciocchi, ex vicesindaco

