Inchiesta corruzione slitta l' interrogatorio della sindaca Bugetti | gli sviluppi dell' indagine

L'inchiesta sulla corruzione che coinvolge la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, si arricchisce di nuovi sviluppi. L'interrogatorio, originariamente previsto per domani, è stato rinviato al 23 giugno, mentre si attendono ulteriori chiarimenti su questa delicata vicenda che scuote la città e le istituzioni locali. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti esclusivi e approfondimenti sulle implicazioni di questa intricata indagine.

L’interrogatorio della sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, indagata dalla procura antimafia di Firenze per corruzione (e sulla quale pende la richiesta di arresti domiciliari) che era stato inizialmente fissato per domani, 19 giugno, è stato spostato al 23 giugno prossimo. Stessa data anche per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Inchiesta corruzione, slitta l'interrogatorio della sindaca Bugetti: gli sviluppi dell'indagine

In questa notizia si parla di: corruzione - interrogatorio - sindaca - bugetti

Inchiesta per corruzione, l’interrogatorio di Bugetti e Matteini slitta a lunedì - Prato si prepara a un momento decisivo: l’interrogatorio di garanzia di Ilaria Bugetti e Riccardo Matteini Bresci, inizialmente previsto per giovedì, è stato rinviato a lunedì 23 giugno.

A Prato la sindaca Ilaria Bugetti ha ricevuto un avviso di garanzia per corruzione, la vicenda riguarderebbe i contributi elettorali ricevuti dall'imprenditore Riccardo Matteini Bresci Vai su Facebook

#Juorno #Bugetti indagata per #corruzione, #bufera #politica sul modello #Prato Vai su X

Inchiesta corruzione, slitta l'interrogatorio della sindaca Bugetti: gli sviluppi dell'indagine; Inchiesta corruzione. Interrogatori rinviati. FdI: Finanziamenti presi da ditte irregolari; Slitta l'interrogatorio della sindaca Bugetti.

Inchiesta corruzione. Interrogatori rinviati. FdI: "Finanziamenti presi da ditte irregolari" - Le difese di Bugetti e Matteini chiedono di far slittare l’appuntamento di fronte al gip a lunedì per avere più tempo per visionare le carte. Scrive msn.com

Inchiesta per corruzione, l’interrogatorio di Bugetti e Matteini slitta a lunedì - La sindaca di Prato e l’industriale sono accusati di corruzione e sulla loro testa pendono pesanti richieste di misura cautelare: carcere per l’imprenditore, domiciliari per la prima cittadina ... Segnala msn.com