Inchiesta Comune | Salis Fossi Gambino mi sarei sospesa dal consiglio

In un panorama politico segnato da tensioni e dilemmi etici, la decisione di Sergio Gambino di rimanere in consiglio comunale, pur auto-sospendendosi da Fratelli d'Italia, solleva interrogativi importanti sulla trasparenza e l'integrità. La riflessione di Silvia Salis mette in luce le riflessioni che molti si pongono in questi momenti delicati, evidenziando quanto sia cruciale mantenere fede ai principi morali anche in circostanze complesse. Un episodio che potrebbe segnare un punto di svolta nella politica locale.

"Io sicuramente avrei riflettuto sul fatto di sospendermi dal consiglio comunale". Silvia Salis ha commentato così la decisione di Sergio Gambino di rimanere in consiglio comunale e di essersi auto sospeso da Fratelli d'Italia in seguito all'inchiesta che lo vede indagato per corruzione

