Incendio sterpaglie | fumo in strada e disagi per automobilisti e residenti

Un incendio di sterpaglie a Capodrise ha causato una densa colonna di fumo nero, rendendo l’aria irrespirabile e creando notevoli disagi alla viabilità e ai residenti. La nube di fumo ha attraversato le strade e messo in allerta le autorità locali, che si sono prontamente attivate per contenere il rogo e garantire la sicurezza. La situazione resta sotto controllo, ma evidenzia ancora una volta l’importanza della prevenzione e del rispetto delle norme antincendio.

Una colonna di fumo nero, aria irrespirabile e disagi per automobilisti e residenti. E' quanto accaduto nel primo pomeriggio a Capodrise in via Greco dove è scoppiato un incendio perlopiù di sterpaglie. Il rogo però ha alzato molto fumo che ha creato non pochi disagi alla viabilità. Allertato. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Incendio sterpaglie: fumo in strada e disagi per automobilisti e residenti

