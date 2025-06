Incendio nella palazzina paura per una donna intossicata

Un incendio improvviso ha scosso Merano nella serata di ieri, creando panico tra i residenti di via delle Corse. Il rogo, originato da un amradietto elettrico in fiamme, ha richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, mentre una donna è stata soccorsa a causa di un'intossicazione. La situazione è sotto controllo, ma resta alta la preoccupazione per la sicurezza della comunità e le responsabilità dietro questo episodio.

L'allarme è scattato poco dopo le 19:30 di ieri, martedì 17 giugno, quando in via delle Corse a Merano si è verificato un grave incendio in una palazzina. A far scaturire il rogo, che ha portato sul posto i vigili del fuoco della cittadina e del circondario, un amradietto elettrico in fiamme.

