Incendio in un' azienda nella notte In fiamme il locale ristoro

Un incendio improvviso ha sconvolto la notte a Cesano Maderno, distruggendo il locale ristoro di un'azienda in via Marconato. L’allarme scattato alle due ha attivato tempestivamente i vigili del fuoco, che sono riusciti a contenere le fiamme prima che si propagassero ulteriormente. Una notte di emergenza che sottolinea l’importanza della pronta risposta in situazioni critiche, dimostrando come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza.

Incendio nella notte in un'azienda di Cesano Maderno. L'allarme è scattato intorno alle due in via Marconato al civico 8, dove le fiamme hanno attaccato un locale adibito a ristoro situato all'interno della struttura. L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle.

