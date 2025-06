Incendio in un' abitazione a Cupello danni ingenti

Un incendio devastante ha colpito questa mattina a Cupello, causando ingenti danni in un’abitazione di contrada Ributtini. Attimi di paura e apprensione hanno coinvolto i residenti, svegliati dal fumo e dal rumore delle fiamme. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La comunità si stringe ora attorno alle famiglie colpite, sperando in una pronta ripresa.

Attimi di apprensione questa mattina, 18 giugno a Cupello, dove un incendio è divampato all'interno di un'abitazione interessando un locale al piano terra di un appartamento in contrada Ributtini. L'allarme è stato lanciato intorno alle 8:10 dagli stessi residenti, che si sono accorti del fumo e.

