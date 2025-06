Incendio in un palazzo fiamme domate dai vigili del fuoco

Un intervento tempestivo e coraggioso dei vigili del fuoco ha evitato una catastrofe maggiore in un palazzo di via Mogadiscio, a Val Bisagno. Nel pomeriggio di martedì 17 giugno 2025, le fiamme si erano sviluppate tra l’intercapedine e il sottotetto, mettendo a rischio residenti e strutture. Grazie alla loro professionalità , i pompieri hanno domato il rogo e messo in sicurezza lo stabile, dimostrando ancora una volta il valore del nostro corpo di soccorso.

Incendio in un palazzo di via Mogadiscio in Val Bisagno. Nel pomeriggio di martedì 17 giugno 2025 i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di SantEusebio per domare le fiamme sviluppatesi fra l'intercapedine e il sottotetto dello stabile. I pompieri hanno steso le tubazioni lungo la.

Incendio su un terrazzo in via Mogadiscio: le fiamme penetrano nell’intercapedine del palazzo - Momenti di apprensione questa mattina in via Mogadiscio, a Molassana, dove un incendio si è sviluppato sul terrazzo di un palazzo della zona, partendo da del materiale accatastato. Secondo msn.com

Fiamme sul terrazzo di un palazzo di via Mogadiscio, nessun ferito - Il rogo è stato domato attorno alle 14:30 e ora si sta provvedendo alla bonifica. Si legge su ilsecoloxix.it