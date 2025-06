Incendio a Ruvo fiamme in un capannone | vigili del fuoco in azione

Un incendio improvviso ha scosso Ruvo di Puglia, con fiamme che avvolgono un capannone multifunzionale, fungendo da serra e deposito. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente dalle 14.30, impegnate a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area. La situazione è sotto controllo, ma l’incidente ha sollevato preoccupazioni tra residenti e aziende locali, lasciando aperta la domanda: cosa ha causato questo violento incendio?

Il rogo è divampato in un grosso capannone in metallo. Le squadre dei vigili del fuoco sono in azione, dalle 14.30, a Ruvo di Puglia per spegnere un incendio divampato nella zona: il capannone coinvolto nelle fiamme era adibito sia a serra che a deposito. Nell'area del rogo è presente anche un. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Incendio a Ruvo, fiamme in un capannone: vigili del fuoco in azione

In questa notizia si parla di: capannone - incendio - ruvo - fiamme

VIDEO | Incendio nella notte a Larderia, in fiamme un capannone industriale - Nella notte, un vasto incendio ha coinvolto un capannone industriale a Larderia Inferiore, in contrada Casicelle.

Incendio a Ruvo, fiamme in un capannone: vigili del fuoco in azione; Incendio nel capannone con serra e deposito a Ruvo, camion in fiamme: Vigili del Fuoco salvano villa vicina - FOTO; Inferno nella notte: incendio devasta concessionaria, distrutte 16 auto.

Incendio nel capannone con serra e deposito a Ruvo, camion in fiamme: Vigili del Fuoco salvano villa vicina – FOTO - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

Incendio in un capannone di smaltimento rifiuti, sul posto i vigili del fuoco di Monza e Brianza - Vigili del fuoco di Monza e Brianza alla Taccone di Muggiò per un incendio che ha interessato un capannone adibito a smaltimento di rifiuti ... Riporta msn.com